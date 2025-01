Stand: 07.01.2025 15:05 Uhr Nach dem Sturm: Auen sind überschwemmt

Nach dem Sturm in der Nacht zu Dienstag sind die Auen überschwemmt. Besonders betroffen sind die größeren Auen, etwa die Lecker Au (Kreis Nordfriesland) und die Soholmer Au (Kreis Schleswig-Flensburg). Die aktuellen Pegelstände liegen im roten Bereich, was die Kapazitäten der Deiche an ihre Grenzen bringe, sagt ein Sprecher des Deich- und Hauptsieverbandes Südwesthörn-Bongsiel. Das sei für diese Jahreszeit aber normal. Die Pegelstände werden durch regelmäßige Deichkontrollen überwacht.

