Stand: 26.09.2020 18:00 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Mit dem Frachtsegler nach Hallig Gröde

Jens Kerski und Sylvie Isler haben eine Treppenbauwerkstatt, ein Segelboot und zahlreiche Kinder und Enkelkinder. Die brauchen sie auch - für einen besonderen Auftrag. Auf Hallig Gröde (Kreis Nordfriesland) braucht Herr Mommsen eine neue Treppe für seinen Eiskeller. Mit zwei Flachboden-Gaffelseglern und der Treppe in Einzelteilen stechen Familie und Freunde von Schlüttsiel in die neblige Nordsee. Ein Abenteuer, bei dem Sandbänke umschifft werden müssen - am Ende aber dennoch Zeit bleibt zum Spielen im Watt, Nachdenken über Entschleunigung und Gegenentwürfe zur Globalisierung. NDR Reporter Philipp Jeß hat die Familie auf dem Frachtsegler begleitet.

VIDEO: Treppentransport nach Hallig Gröde (1 Min)

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 26.09.2020 | 19:30 Uhr