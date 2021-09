Minister Garg: Maskenpflicht an Schulen soll bald fallen Stand: 23.09.2021 10:58 Uhr Ende Oktober soll die Pflicht, Masken an Schulen zu tragen, fallen. Das sei das gemeinsame Ziel der Regierung, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) heute im Landtag.

An den Schulen gebe es trotz zunächst weiter bestehender Maskenpflicht bereits mehr Pragmatismus, so Garg. Tritt ein positiver Fall auf, brauche nicht mehr die gesamte Klasse zuhause zu bleiben. Dann müssen nur die Sitznachbarn in Quarantäne und könnten sich nach fünf Tagen freitesten.

Corona-Pandemie: SH steht gut da

Garg hielt stellvertretend für Daniel Günther (CDU) die Regierungserklärung. Der Ministerpräsident konnte wegen eines Infekts nicht an der Landtagssitzung teilnehmen. Garg betonte am Anfang seiner Rede, dass Schleswig-Holstein bundesweit beim Kampf gegen die Corona-Pandemie gut dastehe. "Wir hatten immer einen konkreten Fahrplan", sagte Garg. Er sprach von einer großen Gemeinschaftsleistung. Die Impfquoten seien gut. "Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto sicherer kommen wir durch Herbst und Winter", betonte der Minister erneut. Bis Sonntag könnten sich alle noch in den Impfzentren des Landes impfen lassen. Auch Ärzte stehen laut Garg bereit.

SPD: Lockerungen kommen zum Teil zu schnell

Kritik kam von Oppositionsführerin Serpil Midyatli von der SPD. Ihres Erachtens kommen einige der Lockerungsschritte - wie das Ende der Masken- und der Abstandspflicht bei gleichzeitiger 3G-Regelung - zu früh. "Es hat sehr lange gedauert, bis die Maske eine breite Akzeptanz fand. Wer sie jetzt weitgehend abschafft, wird sie auch bei steigenden Inzidenzen nur schwer wieder einführen können." Sicherheit gehe vor Schnelligkeit, sagte Midyatli. Corona sei noch nicht vorbei. Sie habe große Sorgen bei einigen der Schritte.

Corona-Zahlen rückläufig

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt Tag für Tag. Und auch, weil die schweren Covid-19-Erkrankungen rückläufig sind, hatte die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung beschlossen, die seit Montag (20.9.) gilt. Seitdem haben Geimpfte, Genesene und Getestete mehr Freiheiten. "Sämtliche Zahlen geben es her, dass die Eigenverantwortung wieder einen höheren Stellenwert bekommt", sagte Garg zum Paradigmenwechsel. Die Schleswig-Holsteiner hätten es sich selbst erarbeitet, dass sie nun ein bisschen früher als die anderen Deutschen Freiheiten zurückerlangen.

