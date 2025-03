Stand: 18.03.2025 10:47 Uhr Minderheitenlabyrinth Sankelmark: Kulturelle Vielfalt sichtbar machen

In Sankelmark (Kreis Schleswig-Flensburg) hat das Minderheitenlabyrinth eröffnet. Der interaktive Erlebnisraum wurde vom Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk (MKN) entwickelt, das von den vier Minderheiten der deutsch-dänisch-friesischen Grenzregion gegründet wurde. Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt der Region sichtbar zu machen. Das Labyrinth ist als "Escape Room" konzipiert und entstand in Zusammenarbeit mit den Kieler Spieleentwicklern von Off The Beaten Track UG. Teilnehmende suchen nach verlorenen Filmfragmenten zur Geschichte der Minderheiten und setzen diese wieder zusammen. Die Umsetzung wurde von Fachleuten sowie Vertreterinnen und Vertretern der Minderheitenverbänden begleitet. Das Projekt erhielt Fördermittel des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Eine Anmeldung ist über die MKN-Webseite erforderlich.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg