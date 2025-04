Stand: 14.04.2025 16:23 Uhr Mehr Fälle von Cyberkriminalität in SH gemeldet

In Schleswig-Holstein fallen immer mehr Firmen und Privatpersonen auf Betrüger im Internet herein. Laut aktueller polizeilicher Kriminalstatistik sind im vergangenen Jahr rund 3.800 Cybercrime-Fälle angezeigt worden, 500 mehr als im Jahr davor. Henning Dibbern, der Hauptkommissar in der Cybercrime-Abteilung des LKA in Kiel, vermutet, dass die wahren Zahlen von Cyberangriffen doppelt so hoch sind. Viele Privatpersonen und auch Unternehmen würden keine Anzeige erstatten - aus Scham oder Angst davor, ihren guten Ruf zu riskieren. Das LKA macht Mut zur Anzeige: Im vergangenen Jahr sind laut Kriminalstatistik 29 Prozent aller angezeigten Cybercrime-Fälle in Schleswig-Holstein aufgeklärt worden.

Weitere Informationen Cyberangriff: Lübecker IT-Unternehmer trickst Hacker aus Fabian Schmidt schildert, wie er mit cleveren Verhandlungen in Chats Zeit gewann, um Kunden zu warnen und größeren Schaden abzuwenden. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Cyberkriminalität