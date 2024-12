Stand: 16.12.2024 17:18 Uhr Lundenberghof: Kulturstiftung Nordfriesland stellt Pläne vor

Die Kulturstiftung des Kreises Nordfriesland hat am Montag ihre Pläne für den Umbau des Lundenberghofes in Hattstedtermarsch (Kreis Nordfriesland) vorgestellt. Das historische Anwesen war im 19. Jahrhundert der Wohnort der Deichgrafenfamilie Iwersen-Schmidt. Vergangenes Jahr verstarb der letzte Eigentümer, Klaus Jurisch, der den Hof an die Stiftung vererbte.

"Wir wollen hier Kulturveranstaltungen machen. Das sind Salonkonzerte auf dem Land. Die zweite Säule: das ist die Säule der Landwirtschaft und vor allem der nachhaltigen Landwirtschaft. Und die dritte Säule: Wir wollen hier gerne Büroräume vorhalten", sagt Franziska von Rymon-Lipinski von der Kulturstiftung.

