Stand: 25.02.2025 10:58 Uhr Langballigau: Kostenlose Parkplätze vor dem Aus?

In Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg) könnten bald Parkgebühren eingeführt werden. Die Gemeindevertretung berät am Donnerstag über das Vorhaben. Laut Bürgermeister Kurt Brodersen (CDU) sollen die Parkplätze am Hafen und am Campingplatz kostenpflichtig werden. Grund sei die finanzielle Belastung durch die Ostseeflut 2023. Doch Gewerbetreibende sind besorgt. Kostenpflichtiges Parken könnte Stammgäste abschrecken und den örtlichen Betrieben schaden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg