LNG-Terminal in Brunsbüttel? Signale aus Berlin und offene Fragen Stand: 11.02.2022 05:00 Uhr Ein Import-Terminal in Brunsbüttel für flüssiges Erdgas wird seit Langem geplant. Durch den Russland-Ukraine-Konflikt nimmt das Thema wieder Fahrt auf - auch, weil es prominente Unterstützung aus Berlin gibt. Gleichzeitig gibt es aber nach wie vor Kritiker.

von Carsten Rauterberg

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will dringend die Gas-Abhängigkeit von Russland mindern und den Bau von LNG-Terminals in Deutschland vorantreiben und fördern. Am Rande einer Konferenz mit den Landwirtschaftsministern der Länder sprach sich Habeck diese Woche aus geopolitischen Gründen dafür aus. Auch, dass Brunsbüttel dafür ein ausgezeichneter Standort sei. Das habe Robert Habeck ihm in einem Telefonat auch noch einmal persönlich mitgeteilt, sagte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

"Ich freue mich natürlich über diese Aussagen von Herrn Habeck. Und ich gehe nun davon aus, dass die Bundesregierung alles in Bewegung setzen wird, um das auch zu realisieren", sagte Buchholz und fügte an: "Robert Habeck ist offensichtlich in seinem Amt als Bundeswirtschaftsminister angekommen. Er sieht die Notwendigkeiten des LNG-Import-Terminals und spricht sie deshalb auch aus." LNG-Terminals gibt es derzeit in Großbritannien, den Küsten Nordwesteuropas und im Mittelmeer. In Deutschland fehlen bislang derartige Anlagen.

Buchholz verlangt weitergehende Zusagen vom Bund

Die Brunsbütteler Firmen im ChemCoastPark, 15 große Unternehmen aus der Chemie- sowie der Mineröl- und Logistikbranche wie Covestro, Sasol, Yara oder Total Bitumen, haben einen großen Energiebedarf. Die Firmenchefs setzen sich seit Langem für ein LNG-Terminal ein. "Die Energiekosten laufen uns derzeit davon, wir brauchen aber eine verlässliche Planung. Insofern brauchen wir nicht nur Pipeline-Gas, sondern auch eine Alternative, und das kann importiertes LNG sein - als Übergangslösung, bevor wir zum Beispiel Wasserstoff nutzen können", nennt der Sprecher der Werkleiterrunde, Frank Schnabel von Brunsbüttel Ports, einige Gründe.

Das verflüssigte Erdgas, auch LNG (Liquefied Natural Gas) genannt, soll nach den Vorstellungen der Firma German LNG Terminal per Schiff angelandet und über das Terminal verteilt werden - unter anderem an Schiffe, aber auch an Industrieunternehmen und ins Erdgasnetz.

Wirtschaftsminister Buchholz verlangt in dem Zusammenhang weitergehende Zusagen vom Bund. "Niemand wird ein solches Terminal bauen, wenn er es nur ein paar Jahre betreiben kann. Um es wirtschaftlich realisieren zu können, muss man dem Investor sagen, dass wir das Gas die nächsten 10 bis 20 Jahre noch brauchen."

Investoren weiter am Ball

Die Investoren von der German LNG Terminal GmbH wollen sich zu den aktuellen politischen Diskussionen nicht äußern. Deren Sprecherin, Katja Freitag, sagt lediglich: "Die gegenwärtige Preissituation am Gasmarkt zeigt klar die Notwendigkeit, Lieferquellen zu diversifizieren." Das würde einen Import von LNG bedeuten - zum Beispiel aus den USA als Alternative zum Pipeline-Gas aus Russland. Das hält auch Katja Freitag für sinnvoll.

Die Investoren wollen ihre Planungen fortsetzen. "Wir sind prinzipiell nach wie vor von der Notwendigkeit des Projektes überzeugt. Es handelt sich aber um eine sehr komplexe, kostenintensive und langfristige Investition, die im Laufe des Prozesses immer wieder neu justiert und überprüft werden muss", erklärt Katja Freitag. Dazu komme die Corona-Pandemie, die es schwieriger mache, exakte Aussagen zum zeitlichen Prozessverlauf zu machen. Das heißt, konkrete und verbindliche Aussagen gibt es von den Investoren weiterhin nicht.

Ein an dem Konsortium beteiligtes Unternehmen, die Royal Vopak N.V. aus den Niederlanden, hatte vor Kurzem die aktive Beteiligung zurückgezogen. Die passive - und damit finanzielle Beteiligung - bleibt aber bestehen. In diesem Zusammenhang hatte die Firma Royal Vopak, die unter anderem in Rotterdam ein LNG-Terminal betreibt, ihre Mitglieder in der Geschäftsführung der German LNG Terminal GmbH zurückgezogen.

Investoren bemängeln komplexe Genehmigungsverfahren

Die Investoren müssen zwei Genehmigungsverfahren bei unterschiedlichen Landesbehörden durchlaufen. Am 30. Juni 2021 haben sie einen offiziellen Antrag beim zuständigen Amt für Planfeststellung Verkehr Schleswig-Holstein (APV) in Kiel gestellt. Dabei geht es laut Katja Freitag unter anderem um die Hafeninfrastruktur und die wasserseitigen Anlagen. Die eingereichten Unterlagen werden derzeit von der Behörde geprüft. "Das ist bei solchen Verfahren ein normaler Vorgang, dass im Rahmen der Prüfung die Behörde dann weitere Unterlagen anfordert und der Antragsteller, in diesem Fall die Investoren, dann die fehlenden Unterlagen einreicht", sagte ein Sprecher des zuständigen Wirtschaftsministerium. Welche Unterlagen das genau sind, wollte er nicht mitteilen.

Katja Freitag, die Sprecherin der Investoren, verweist auf die nächsten Schritte - unter anderem die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange. Das sind neben der betroffenen Kommune Brunsbüttel und benachbarten Unternehmen auch Natur-und Umweltverbände.

Zweites Verfahren - Sicherheitsaspekte

Die Investoren müssen außerdem noch einen Antrag nach dem Bundesimmissionschutzgsetz (BImSchG) stellen, und zwar beim Landesamt für Umwelt und Ländliche Räume (LLUR). Dabei gehe es unter anderem darum, inwieweit aufgrund der Nachbarschaft des LNG-Terminals zu anderen Betrieben besondere Anforderungen beziehungsweise Auflagen für Bau und Betrieb des Terminals erforderlich sind, so der Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Das LNG-Terminal soll in unmittelbarer Nähe zum stillgelegten Atomkraftwerk und zur Sonderabfallverbrennungsanlage SAVA errichtet werden.

"Wir werden diesen Antrag zeitversetzt einreichen", meinte Katja Freitag, Sprecherin der Investoren. Wann genau und welche Probleme es noch geben könnte, dazu sagte sie nichts. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums macht klar, dass es eine Genehmigung für Bau und Betrieb des LNG-Terminals nur geben wird, wenn alle sicherheitsrelevanten Fragen positiv beantwortet werden können.

Umwelthilfe kritisiert LNG-Pläne

Natur-und Umweltverbände kritisieren den Bau des LNG-Terminals wegen des hohen Sicherheitsrisikos für die benachbarten Betriebe. Ein Sprecher der Deutschen Umwelthilfe bezieht sich dabei auf das sogenannte Störfallrecht. "Wegen der Nähe zu den am Standort bestehenden Störfallbetreiben wie AKW, SAVA und Chemiewerken darf dort kein weiterer Störfallbetrieb gebaut werden." Nach seiner Ansicht wäre ein LNG-Terminal das jedoch. Er verweist außerdem auf das Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll am AKW Brunsbüttel. Ein 2019 vorgelegtes Rechtsgutachten belege, dass ein LNG-Terminal an diesem Standort in Brunsbüttel nicht genehmigungsfähig sei, so der Sprecher der Deutschen Umwelthilfe.

Bebauungsplan weiter gültig

Der für den Bau des LNG-Terminals notwendige Bebauungsplan im Industriegebiet Brunsbüttel hat nach wie vor Bestand. Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje (parteilos) sagte NDR Schleswig-Holstein: "Der B-Plan 75 ist gültig. Wir haben einige Änderungen von Details vorgenommen, da sind wir jetzt im sogenannten Berichtigungsverfahren, aber das ist kein Hinderungsgrund für den Bau des LNG-Terminals.“

Die Deutsche Umwelthilfe hatte dagegen in einer Pressemitteilung behauptet, die Stadt habe ein Verfahren zur Änderung des gesamten Bebauungsplanes eingestellt und damit sei die Ansiedlung eines weiteren Betriebes ausgeschlossen. Bürgermeister Schmedtje weist das entscheiden zurück. "Das ist komplett falsch. Vom B-Plan her kann ohne Weiteres ein LNG-Terminal dort gebaut werden, außerdem ist dort auch ein Umspannwerk geplant."

Bau-Genehmigung 2023?

Die Investoren machen keine Angaben zum weiteren zeitlichen Verlauf. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte, im Herbst 2023 könne möglicherweise eine Genehmigung vorliegen. Beobachter gehen davon aus, dass Umweltverbände dann aber Klagen einreichen. Das würde einen möglichen Baubeginn weiter verzögern. Die Bauarbeiten würden nach Einschätzung von Experten dann etwa drei bis vier Jahre dauern. Ob ein LNG-Terminal in Brunsbüttel gebaut wird, und wann es einmal in Betrieb gehen könnte, das ist auch nach dem politischen Rückenwind aus Berlin und Kiel weiter offen.

