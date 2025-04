Stand: 25.04.2025 06:09 Uhr Tod von Papst Franziskus: Gedenkmesse in Ahrensburg

In Ahrensburg (Kreis Stormarn) findet am Freitag (25.4.) in der Pfarrei St. Ansverus eine Gedenkmesse für den verstorbenen Papst Franziskusstatt. Der Papst sei auch für die Menschen in Südholstein ein Vorbild gewesen, sagt Diakon Tobias Riedel, zum Beispiel durch sein Engagement für Gerechtigkeit und Klimaschutz.

In mehreren Kirchen der Pfarrei sind Bilder und Kerzen aufgestellt, damit Gläubige dem Papst gedenken können. Der Gottesdienst beginnt am Freitagnachmittag um 17 Uhr in der Katholische Kirche St.Marien in Ahrensburg.

Am Donnerstag (24.4.) ist bereits eine Gruppe von rund 20 Pilgern um den Benediktinerpriester Bruder Lukas aus dem Kloster Nütschau bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) nach Rom aufgebrochen, um vor Ort vom Papst Abschied zu nehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2025 | 09:30 Uhr

