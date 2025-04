Stand: 25.04.2025 06:42 Uhr Gasflasche explodiert: Zwei Schwerverletzte in Mohrkirch

In Mohrkirch (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Donnerstagabend (25.4.) eine Gasflasche in einer Wohnung explodiert. Dabei sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle hatten Anwohner den lauten Knall in dem Einfamilienhaus gegen 20.30 Uhr gehört und gemeldet. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Weil die beiden Bewohner schwere Brandverletzungen erlitten, wurden sie mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Hamburg und Hannover geflogen. Warum die Gasflasche explodiert ist, ist noch unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg