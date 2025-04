SG Flensburg-Handewitt holt Nationalspieler Marko Grgic Stand: 25.04.2025 13:09 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat sich die Dienste des deutschen Nationalspielers Marko Grgic gesichert. Der 21-Jährige kommt 2026 vom ThSV Eisenach zu den Schleswig-Holsteinern.

Der Rückraumspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2029, wie die SG am Freitag bekanntgab. Er freue sich, "ein Teil der SG Flensburg-Handewitt zu werden. Der Verein ist einer der größten auf der Welt und ich möchte dazu beitragen, dass er wieder dahin kommt, wo er hingehört - nämlich nach ganz oben", sagt Grgic in der Mitteilung.

Er wisse, so der gebürtige Eisenacher, "dass es für mich persönlich und sportlich eine riesige Herausforderung" werde. "Diese möchte ich mit Motivation, Hartnäckigkeit, Ehrgeiz und Glaube an mich selbst meistern."

"Für unseren Rückraum bedeutet das eine weitere Variable sowie neue Möglichkeiten und Varianten für das gesamte Spiel." SG-Geschäftsführer Holger Glandorf

Bei der SG freut man sich auf den Neuzugang. "Marko ist ein junger Spieler, der trotz seines Alters bereits viele Facetten mitbringt, sich immer weiter entwickeln will und sowohl vorne als auch hinten flexibel eingesetzt werden kann", sagt Geschäftsführer Holger Glandorf. "Für unseren Rückraum bedeutet das eine weitere Variable sowie neue Möglichkeiten und Varianten für das gesamte Spiel."

Grgic kommt aus einer Handballer-Familie. Sein Vater Danijel spielte von 2003 bis 2005 ebenfalls für den ThSV Eisenach, seine Mutter Ina war in der Oberliga aktiv.

Umbruch im Kader der SG Flensburg-Handewitt

Im vergangenen Mai debütierte Grgic in der deutschen Nationalmannschaft. Bei den olympischen Spielen in Paris erzielte er 16 Tore in acht Spielen und gewann gemeinsam mit SG-Kapitän Johannes Golla und Neuzugang Luca Witzke die Silbermedaille.

Die Verpflichtung von Grgic ist der nächste Schritt beim Umbau des Flensburger Kaders. Jahrelange Stützen wie Jim Gottfridsson in diesem und Golla im nächsten Sommer verlassen den Club. Im Gegenzug kommen in Witzke, Grgic oder Rechtsaußen Domen Novak zur nächsten sowie zur übernächsten Spielzeit neue Akteure hinzu.

