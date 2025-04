Kaltenkirchen: Norddeutschlands größte Lego-Ausstellung startet Stand: 25.04.2025 11:33 Uhr In Kaltenkirchen findet am 26. und 27. April zum elften Mal die SteinHanse statt - Norddeutschlands größte Lego-Ausstellung. Hier zeigen Fans ihre Bauwerke auf 1.200 Quadratmetern - Rekord für den Verein.

von Lena Haamann

Eine 30 Meter lange Kugelbahn, sich drehende "Star Wars"-Sterne oder eine Space-Anlage - alles aus Millionen kleinen Legosteinen. In diesem Jahr zeigen große und kleine Lego-Fans ihre Bauwerke in der Marschenweghalle in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) auf 1.200 Quadratmetern. Das Highlight im Mittelpunkt der Lego-Ausstellung: eine riesige Stadt mit Eisenbahn und zwei Meter hohen Hochhäusern.

Wiederentdeckte Leidenschaft aus der Kindheit

Paul Kawano und sein neun Jahre alter Sohn Leon bauen schon seit Wochen daran. Um auf der Ausstellungsfläche alles zusammenzusetzen, werden sie noch einmal einen ganzen Tag brauchen. Die beiden Lego-Fans sind schon zum fünften Mal bei der SteinHanse mit dabei. "Ich habe als Kind schon gerne mit Lego gespielt", erzählt Paul Kawano. "Als ich als Erwachsener in einem Spielzeugladen gesehen habe, wie sich alles weiterentwickelt hat, war ich fasziniert von den Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt." Seitdem er seine Lego-Leidenschaft wiederentdeckt hat, hat er schon die unterschiedlichsten Gebäude selbst kreiert - vom Postamt über eine Sushibar bis zur Schule.

Modelle reichen von Baufahrzeug bis Ritterburg

Die Aussteller, vom Kind bis zum Rentner, kommen aus ganz Deutschland, die meisten aber aus dem Norden. Für Technik-Fans bauen sie auf einer großen Fläche ein Sand- und Kieswerk auf, in dem Lkw und Baufahrzeuge arbeiten, ein Sägewerk und viele große Fahrzeuge, die zeigen, was sie können. Außerdem sind Einzelmodelle wie das Schloss Marienburg, ein riesiger Campingplatz, Traktoren und Landmaschinen dabei. Und Eigenkreationen aus fast allen Genres der Lego-Welt. Zum Beispiel der Nachbau der historischen gelben Lego-Ritterburg aus dem Jahr 1978. Die wird aus mehr als 25.000 Steinen in dreifacher Größe aufgebaut.

Die Ausstellung findet am 26. und 27. April statt. Am 25. April gibt es abends eine kleine Preview, Karten dafür müssen vorab per E-Mail bestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 26.04.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Installationskunst Ausstellungen Kaltenkirchen Kreis Segeberg