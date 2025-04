Stand: 25.04.2025 06:46 Uhr Strandkörbe ersteigern in Sankt Peter-Ording

In Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) lädt die Tourismuszentrale am Freitagmittag (25.4.) wieder zur Strandkorbversteigerung ein. Die Versteigerung am Strandübergang Ording beginnt um 13 Uhr. Bereits ab 11 Uhr können die gut 30 Strandkörbe begutachtet werden. Die Bezahlung und Abholung der Körbe erfolgt am gleichen Tag. Seit 30 Jahren versteigert die Tourismuszentrale mittlerweile die Strandkörbe.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland