Das bietet die Nordpferd 2025 in Neumünster Stand: 25.04.2025 08:00 Uhr Vom 25. bis 27. April 2025 öffnet die Nordpferd in den Holstenhallen Neumünster ihre Tore. Zur größten Pferdemesse im Norden Deutschlands werden tausende Fans des Reitsports erwartet.

von Anke Rösler

Mit mehr als 250 Ausstellern, einem erweiterten Außenbereich, Live-Vorführungen, Fachwissen rund ums Pferd, einer Pferdenacht am Samstagabend und einem vielfältigen Programm für die ganze Familie erwarten die Veranstalter nach eigenen Angaben Züchter, Freizeitreiter und Pferdefreunde aller Altersklassen. In den Vorjahren besonders beliebt: das große Kinderareal, geführte Ponyritte und Vorträge zu Tiergesundheit und artgerechter Haltung. Auch viele Pferderassen werden bei dem laut Veranstaltern größten Pferde-Event Norddeutschlands in Neumünster live präsentiert.

Das Pferd im Mittelpunkt: Seminare, Modenschau, Hufbeschlags

Zum ersten Mal präsentiert die Nordpferd nach Angaben der Veranstalter einen Hufschmiedebereich im Außenareal, in dem Besucher Schmiedearbeiten live erleben und sich individuell beraten lassen können. Außerdem haben Pferdhalterinnen und -halter die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen Hufbeschlag des eigenen Pferdes zu bewerben. Neu ist in diesem Jahr auch ein größeres, helles Zelt für Praxisseminare und eine Modenschau.

Abendshow "WISHES - Zeit für Wünsche"

Ein Highlight ist laut Messe-Veranstaltern die neue Pferdetheater-Show "WISHES - Zeit für Wünsche", die am Freitag- und Samstagabend aufgeführt wird. Die Inszenierung erzählt die Geschichte eines Flaschengeistes, der das Leben einer Schule auf den Kopf stellt. Mit dabei sind unter anderem der tschechische Freiheitsdressur-Künstler Michal Bednár mit elf Pferden und die Voltigier-Legenden, die Brüsewitz-Brüder.

Im vergangenen Jahr erreichte die Nordpferd in Neumünster mit 30.000 Gästen nach Angaben der Veranstalter einen neuen Besucherrekord.

