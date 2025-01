Stand: 02.01.2025 16:38 Uhr Kurabgabe auf Föhr und Amrum wird einheitlich

Auf Föhr und Amrum (beide Kreis Nordfriesland) gilt seit diesem Jahr eine einheitliche Kurabgabe. Sie beträgt nun in allen Gemeinden der Inseln in der Hauptsaison 3,50 Euro pro Tag und in der übrigen Zeit 1,80 Euro, teilt das Amt Föhr-Amrum mit. Die Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) ist teurer. Dort gelten weiterhin 3,90 Euro in der Hauptsaison.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt