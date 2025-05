Stand: 13.05.2025 16:16 Uhr Feuerwehreinsatz im Wildpark Eekholt: Tiere wurden evakuiert

Die Feuerwehr ist am Montagmorgen (12.5.) zu einem Brand im Wildpark Eekholt in Großenaspe (Kreis Segeberg) ausgerückt. Laut Parkgeschäftsführer ist bei Dacharbeiten ein Schwelbrand an der "Wildparkschule" ausgebrochen. Vor Ort konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle kriegen. Dafür musste sie auch einen Teil des Dachs abnehmen. Nach Informationen der Leitstelle ist eine Person nach dem Einsatz mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Tiere mussten evakuiert werden

Die Tiere im Inneren der Wildparkschule konnten rechtzeitig evakuiert werden, darunter waren Schlangen, eine Bartagame, Frösche und Feuersalamander. In der Wildparkschule werden laut Geschäftsführer vor allen Dingen Seminare gehalten. Schulklassen kommen hier in den direkten Kontakt mit den Tieren. Das Gebäude ist nach dem Brand nun erstmal gesperrt. Für die Schulklassen können die Seminare aber an anderer Stelle im Park weitergeführt werden, so der Parkgeschäftsführer.

