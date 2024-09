Stand: 02.09.2024 17:26 Uhr Kohleheizkraftwerk Wedel geht erst 2026 außer Betrieb

Das Kohleheizkraftwerk in Wedel im Kreis Pinneberg soll durch einen neuen Energiepark im Hamburger Hafen ersetzt werden. Der Bau des Parks verzögert sich allerdings. Was dazu geführt hat ist nicht bekannt. Die Verzögerungen sorgen laut Hamburger Energiewerken dafür, dass das Kraftwerk in Wedel erst im Frühjahr 2026 abgeschaltet werden kann. Petra Kärgel, Vorsitzende des Wedeler Umweltausschusses, rügte die Verzögerung. Das sei bereits zu oft zu geschehen. Einen konkreten neuen Termin gibt es nach ihrer Aussage nicht. Ursprünglich sollte das Kohlekraftwerk schon im Jahr 2018 abgeschaltet werden, bis vor kurzem dann 2025 - nun wird es 2026.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg