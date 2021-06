Kieler Infektiologe Rupp: Impfung trotz niedriger Inzidenzen Stand: 21.06.2021 05:00 Uhr Der Kieler Infektiologe Jan Rupp spricht sich dafür aus, nicht mehr so stark auf die Corona-Inzidenzzahlen zu schauen.

Stattdessen müsse man die Gesamtlage im Blick haben, sagte der Mediziner der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Inzidenzen unter 10, wie sie aktuell in Schleswig-Holstein vorherschen, lenkten davon ab, dass Corona noch immer da sei und mit neuen Varianten Menschen krank machen könne.

"Ungeimpfte sind Ziel für das Virus"

"Unser Problem ist nicht die Inzidenz momentan, unser Problem sind die Impflücken bei den Risikopersonen und bei gewissen Communities. Unser Problem ist vielleicht eine gewisse Nachlässigkeit, sich um Impftermine zu bemühen, weil es vielleicht so mühsam war am Anfang", sagte Rupp NDR Schleswig-Holstein. Er appellierte, sich jetzt um einen Impftermin zu bemühen und sich nicht von DSchleswig-Holsteins niedrigen Inzidenzwerten ablenken zu lassen. "Wir haben es jetzt ein paarmal gesehen - bei der ersten und bei der zweiten Welle - und es wird wieder so kommen, dass die, die nicht geimpft sind, ein Ziel für das Virus sind", warnte er. Im Juni/Juli werde es vorraussichtlich für jeden Schleswig-Holsteiner einen Impftermin geben. "Es gibt dann keine Entschuldigung mehr, das nicht wahrzunehmen, auch die niedrigen Inzidenzen nicht", so Rupp.

"Neuen Umgang mit Virus finden"

Grundsätzlich regte er an, in Zukunft anders mit dem Virus umzugehen. Kinder seien während der Pandemie beispielsweise besonders streng behandelt worden, um Erwachsene zu schützen. Man müsse nun darüber diskutieren, wie streng man es künftig handhaben wolle, wenn ein Kind zum Beispiel Schnupfen hat. "Wir müssen einen neuen Umgang mit dem Virus finden", so Rupp.

"Teilweise zulassen, dass Inzidenzen höher werden"

In gewissen Bevölkerungsgruppen müsse man zulassen, dass Inzidenzen höher werden, solange Krankenhäuser die Erkrankten gut behandeln könnten. "Wenn jeder die Chance hat, eine Impfung zu bekommen, und sich entscheiden kann, dann wird die Verantwortung der Gesamtgesellschaft für diese Person geringer", sagte der Infektiologe.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 21.06.2021 | 19:30 Uhr