Karl-May-Spiele 2025: Das "Halbblut"-Ensemble ist komplett Stand: 28.03.2025 12:02 Uhr Neben Alexander Klaws als Winnetou stehen nun weitere Mitglieder des diesjährigen Karl-May-Ensembles fest. Dazu gehören Bastian Semm, Sascha Hödl und Joshy Peters. Für Harald P. Wieczorek wird es die letzte Saison sein.

Die Vorbereitungen für die neue Karl-May-Saison in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) laufen auf Hochtouren. Jetzt ist nach Angaben der Kalkberg GmbH auch das Ensemble für die diesjährige Inszenierung des "Halbbluts" komplett. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich neben Sonja Kirchberger und Francis Fulton-Smith wieder auf Bastian Semm als Old Shatterhand freuen. Vor zwei Jahren feierte er sein Debüt in der Kalkberg Arena. In diesem Jahr reitet er nun als Blutsbruder wieder an der Seite von Winnetou-Schauspieler Alexander Klaws.

Old Shatterhand wird von Bastian Semm gespielt

Auch Sascha Hödl, der seit einigen Jahren von den Karl-May-Spielen gar nicht mehr wegzudenken ist, übernimmt in dieser Saison die Titelrolle des Stücks. Als Krieger Ik Senanda ist er zwischen den Völkern und Kulturen hin- und hergerissen, eben ein "Halbblut". Auch die Publikumslieblinge Joshy Peters, Dustin Semmelrogge und Stephan A. Tölle sind wieder dabei.

Alexis Kara aus "Heute Show" neu dabei

Neu dabei sind diesem Jahr Alexis Kara, den man aus der ZDF "Heute Show" kennt. Er übernimmt die Rolle eines vermeintlichen Arztes, eine Figur die es seit 20 Jahren nicht mehr am Kalkberg gegeben hat, so der Sprecher der Kalkberg GmbH, Michael Stamp. Außerdem feiern die Schauspielerinnen Alina Arenz und Philoméne Autelet, die asiatische Kampfkunst und Akrobatik an den Kalkberg bringen wird, ihre Debüts bei den Karl-May-Spielen. Mit seiner Rolle als Goldsucher namens "Majestät" verabschiedet sich dagegen Harald P. Wieczorek. Im Sommer 1979 hatte er zum ersten Mal an der Seite Winnetous auf dem Pferd gesessen.

Die Proben für das Stück "Halbblut" beginnen in gut acht Wochen. Die Premiere ist am 28. Juni in der Kalkberg Arena in Bad Segeberg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg Karl-May-Spiele