Karl-May-Spiele 25: Fulton-Smith und Kirchberger spielen Gangsterpaar Stand: 07.03.2025 18:28 Uhr In Bad Segeberg sind die Gaststars der Karl-May-Spiele offiziell vorgestellt worden: Sonja Kirchberger und Francis Fulton-Smith stehen ab Ende Juni gemeinsam auf der Bühne - bei der neuen Inszenierung "Halbblut".

Ende Juni startet in der Kalkbergarena in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) die neue Inszenierung "Halbblut". Mit dabei sein wird Sonja Kirchberger, die unter anderem durch ihre Auftritte im ZDF-Sechsteiler "Der König von St. Pauli" bekannt wurde. Als zweiter prominenter Gast spielt Francis Fulton-Smith mit. Er ist einem breiten Publikum unter anderem durch seine Hauptrolle in der ARD Serie "Familie Dr. Kleist" bekannt.

Glamouröses Gangsterpaar als Gegenspieler von Winnetou

Bei den Karl-May-Spielen spielen die beiden laut Veranstalter ein "glamouröses Gangsterpaar". Die Rollen von Donna und Charles Leveret seien dabei maßgeschneidert für die Fernsehstars. Als "eiskalte und machtgierige Eheleute" stellen die Leverets demnach die diesjährigen Gegenspieler des Apachenhäuptlings Winnetou dar. Der wird zum fünften Mal von Musicaldarsteller Alexander Klaws verkörpert.

Große Vorfreude bei Fulton-Smith

Francis Fulton-Smith freut sich auf seine Zeit bei den Karl-May-Spielen: "Volles Haus, viele glückliche Kindergesichter und Eltern, die sich an ihre Kindheit erinnert fühlen", sagte er bei der offiziellen Vorstellung in Bad Segeberg mit Blick auf den Sommer.

Sonja Kirchberger: Freude und Respekt

Vorfreude auch bei Sonja Kirchberger. Sie hat gleichzeitig aber auch Respekt, wie sie in Bad Segeberg gestand. Grund ist die Kalkbergarena selbst, die sie als "Freilichtgiganten" bezeichnet. "Das klingt wie ein Spruch: Mir ist schwindelig geworden. Ich gehe mit Vorfreude aber mit viel Respekt da rein", so die Schauspielerin.

Über 70 Vorstellungen ab Ende Juni

Die Premiere von "Halbblut" findet am 28. Juni statt. Bis zum 7. September werden danach insgesamt 72 Vorstellungen gespielt, jeweils donnerstags bis samstags um 15 Uhr und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr.

