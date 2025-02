Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Reiterkomparsen gesucht Stand: 24.02.2025 14:26 Uhr Vom 28. Juni bis zum 7. September finden am Kalkberg in diesem Jahr die Karl-May-Spiele statt. Wer an der Seite von Alexander Klaws als Winnetou in "Halbblut" reiten will, kann sich bewerben.

von Hannah Böhme

Mit der ikonischen Winnetou-Musik wird im Sommer zwar nur Hauptdarsteller Alexander Klaws in die Kalkberg-Arena in Bad Segeberg (Kreis Segberg) einreiten. Aber selbst ohne Musik-Einspieler dürfte es für viele Reiterinnen und Reiter ein Highlight sein, bei den Karl-May-Spielen dabei zu sein. Interessierte können sich auf der Webseite der Karl-May-Spiele für die Reitkomparsenrollen bewerben. Gesucht werden laut Veranstalter insgesamt 12 Reiterinnen und Reiter, die allerdings einige Bedingungen erfüllen müssen: "Neben körperlicher Fitness setzen wir sehr gute Reitkenntnisse voraus", erklärt die Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele Ute Thienel.

Karl-May-Spiele 2025 von Juni bis September

Gespielt wird im Sommer das Stück "Halbblut". Vom 28. Juni bis zum 7. September machen sich Winnetou und Old Shatterhand auf die Suche nach dunklen Mächten, die in einem Eisenbahnlager ihr Unwesen treiben. Eine Inszenierung von Regisseur Nicolas König, in der es zahlreiche Reitszenen gibt, die Pferden und Reitern einiges abverlangen werden. Geplant sind laut Veranstalter unter anderem Verfolgungsjagden durch das Freilichttheater, Explosionen und Schießereien. "Auch in solchen Szenen muss man sein Pferd jederzeit im Griff haben", so Geschäftsführerin Thienel. Weitere Bedingungen: Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein und sollten im Sommer ausreichend Zeit haben.

Suche nach weiteren Komparsen startet bald

Aber auch wer die Anforderungen zu Pferd nicht erfüllt, kann bei den Karl-May-Spielen mit auf der Bühne stehen. Neben den Reiterkomparsen suchen die Veranstalter auch Beifahrer für Kutschen und Planwagen. In den nächsten Wochen soll außerdem das Bewerbungsverfahren für die Komparsen starten, die zu Fuß unterwegs sein werden. Die Bewerbungsunterlagen gibt es auf der Online-Seite der Karl-May-Spiele.

