Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Komparsen gesucht Stand: 21.02.2025 15:05 Uhr Für das Stück "Halbblut" werden am Kalkberg für die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg zahlreiche Komparsen gebraucht. Wer neben Alexander Klaws auftreten möchte, kann sich bis zum 9. März bewerben.

Für die Spielzeit vom 28. Juni bis zum 7. September werden für die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) rund 35 Komparsen gesucht. Der Bewerbungszeitraum läuft laut Veranstalter bis zum 9. März.

Laut Ute Thienel, Geschäftsführerein der Karl-May-Spiele, werden Komparsen für unterschiedliche Rollen gesucht: "Außerdem suchen wir Arbeiter für eine große Baustelle der Eisenbahn, Soldaten der Südstaaten, Squaws und Krieger vom Stamme der Comanchen sowie elegante Ladies und Gentlemen für ein rauschendes Fest", ergänzt Thienel. Der Spaß an der Sache soll den Komparsen anzusehen sein, heißt es.

Komparsen müssen volljährig sein und Zeit haben

Um als Komparse dabei zu sein, müssen die Interessierten mindestens 18 Jahre alt und sportlich sein, so die Veranstalter. Ein weiterer Punkt ist Zeit für die 72 Aufführungen und die Proben. Diese starten unter der Leitung von Regisseur Nicolas König am 26. Mai. Die Komparsen stoßen am 30. Mai dazu. Bis zur Premiere wird täglich geprobt: werktags meist in den Abendstunden und an den Wochenenden auch tagsüber, heißt es von den Veranstaltern. Im vergangenen Jahr haben die Komparsen für ihren Einsatz für die gesamte Saison rund 5.000 Euro erhalten.

Premiere von "Halbblut" am 28. Juni

Die Premiere des diesjährigen Stücks "Halbblut" findet am 28. Juni statt. In diesem Jahr spielt Alexander Klaws zum fünften Mal die Hauptrolle des Winnetou. Die weiteren Schauspieler werden im Laufe des Frühjahrs bekanntgegeben, so die Veranstalter. Zum großen Ensemble zählen elf Schauspieler, zwölf Reiterkomparsen, zehn Stuntleute und die gesuchten 35 Komparsen. Bewerbungen können über einen Fragebogen auf der Website der Karl-May-Spiele abgegeben werden.

