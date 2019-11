Stand: 26.11.2019 10:12 Uhr

Insulin-Morde: Prozess gegen Pfleger gestartet

Er sollte seine Patienten pflegen - stattdessen hat er aus Sicht der Staatsanwaltschaft mindestens sechs von ihnen getötet: Vor dem Landgericht München I hat am Morgen der Prozess gegen einen polnischen Hilfspfleger wegen sechsfachen Mordes und dreifachen versuchten Mordes begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38 Jahre alten Mann vor, er habe seinen pflegebedürftigen Patienten Insulin gespritzt, das als Überdosis tödlich sein kann. Die erste Tat soll der Mann im schleswig-holsteinischen Burg (Kreis Dithmarschen) begangen haben. Die Anklage geht von weiteren Tatorten in Hamburg und Hannover aus.

Sechsfacher Mord? Prozess gegen Hilfspfleger startet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.11.2019 08:00 Uhr Autor/in: Rauterberg, Carsten Vor dem Landgericht München I hat am Dienstag der Prozess gegen einen Mann begonnen, der als Hilfspfleger sechs Menschen mit einer Überdosis Insulin getötet haben soll.







69 Einsatzorte in ganz Deutschland

Der Beschuldigte soll über das Medikament verfügt haben, weil er - im Gegensatz zu seinen Opfern - Diabetiker ist. Er wurde von verschiedenen polnischen und slowakischen Agenturen an mindestens 69 Familien in ganz Deutschland vermittelt, um dort Senioren zu pflegen. Die Anklage geht von Heimtücke, Habgier und niedrigen Beweggründen aus. Er soll Patienten unter anderem deshalb Insulin gespritzt haben, um diese loszuwerden und so seine Stelle wieder verlassen zu können. Zusätzlich wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Raub und Diebstahl vor. Er soll beispielsweise Dinge wie Wein, Waschmittel, Toilettenpapier und Klobürsten gestohlen haben. Für den Prozess sind Verhandlungstage bis Mai kommenden Jahres angesetzt.

