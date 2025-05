Stand: 06.05.2025 16:36 Uhr Kaltenkirchen: Paketlieferanten unter Betäubungsmitteleinfluss

Die Polizei hat am Dienstagvormittag (6.5.) in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) die Fahrerinnen und Fahrer von Auslieferfahrzeugen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass viele von ihnen unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten unterwegs waren. Insgesamt ordnete die Polizei 17 Blutproben wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss an und leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Polizei kündigt weitere Kontrollen an

Außerdem wurden Strafanzeigen gestellt, weil zwei Fahrer keine Fahrerlaubnis hatten. Zudem gab es mehrere Verwarnungen, weil Einige nicht angeschnallt waren. Wegen der Menge an Verstößen, hat die Polizei bereits weitere Kontrollen angekündigt. Insgesamt überprüften die Beamten am Vormittag etwa 160 Fahrzeuge.

