Stand: 06.05.2025 15:23 Uhr Flensburg Krimi geht weiter - Dreharbeiten am Hafen laufen

Die Dreharbeiten für den dritten "Flensburg-Krimi" haben begonnen. Das Ermittlerteam mit Katharina Schlothauer als Svenja Rasmussen und Eugene Boateng als Antoine Haller hat diesmal einen Hotelbesitzer im Visier, der im organisierten Drogenhandel mitmischt. Bereits aufgenommen wurde der Fund einer Leiche an einem Schiff am Flensburger Hafen. Am Dienstag (06.05.) wurden Szenen am Flugplatz Schäferhaus gedreht. Weitere Motive bis zum 23. Mai sind unter anderem die Museumswerft, Schiffbrücke, Norderstraße, Marienkirchhof und Wahrberg bei Bockholm an der Flensburger Förde (Kreis Schleswig-Flensburg). Zu sehen ist der neue Flensburg-Krimi voraussichtlich im Frühjahr 2026 im Ersten.

