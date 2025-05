Stand: 06.05.2025 16:26 Uhr Co2-Tanker fährt gegen Schleusenmauer in Brunsbüttel

Am Montagnachmittag (5.5.) ist ein mit Kohlendioxid beladener Tanker beim Einlaufen in die neue Südschleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gegen die Mittelmauer gestoßen. Laut Polizei entstand dabei lediglich ein geringer Sachschaden in Form von Farbabschürfungen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun, wieso das unter norwegischer Flagge fahrende Schiff gegen die Mauer stieß.

