Stand: 20.03.2025 16:10 Uhr Hotel-Neubau am ZOB in Heide soll weitergehen

Das am alten ZOB in Heide (Kreis Dithmarschen) geplante Vier-Sterne-Hotel soll bald weiter gebaut und kommendes Jahr eröffnet werden. Das haben die Investoren am Donnerstag (20.3) bekannt gegeben. Seit einigen Wochen ruhen die Bauarbeiten, weshalb es bereits Spekulationen über einen längeren Baustopp des Millionen-Projektes gab. Als Grund für die Verzögerungen verwiesen die Investoren auf geänderte Rahmenbedingungen wie steigende Zinsen, die Inflation sowie die unsichere Entwicklung rund um die geplante Batteriefabrik von Northvolt. Vor allem die Baukosten seien gestiegen. Statt bisher von 13 Millionen Euro gehe man nun von 19 Millionen Euro aus. Jetzt wolle man Einsparpotentiale ermitteln und den Bau des 60-Betten-Hauses schnellstmöglich fortsetzen.

