Stand: 04.04.2025 07:30 Uhr "Hablik Lounge" eröffnet in der Itzehoer Innenstadt

Am Freitagmittag (4.4.) öffnet die "Hablik Lounge" in der Feldschmiede in Itzehoe (Kreis Steinburg). Die Lounge dient als kleiner Ersatz für das Museum. Das wird saniert und erweitert. In dieser Zeit soll die Lounge zumindest einen kleinen Einblick in das Werk des Künstlerehepaares Wenzel und Elisabeth Hablik geben. So können laut einer Mitteilung Interessierte bei Kaffee und Tee in Ausstellungskatalogen und Fachbüchern stöbern sowie einen Film über Hablik schauen. Außerdem sollen regelmäßig Kreativkurse für Kinder stattfinden. Regulär geöffnet hat die Lounge von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 13 bis 16 Uhr.

