Büsum: Neuer Kreisverkehr kommt bald

In Büsum (Kreis Dithmarschen) kann bald mit dem Bau eines neuen Kreisverkehrs begonnen werden. Das Wirtschaftsministerium hat dazu am Freitag (9.5.) die Grundsatzentscheidung erteilt. Der neue Kreisverkehr am Ortseingang bringe für die Heider Straße vor allem an Wochenenden und in Ferienzeiten eine große Entlastung, so der Büsumer Bürgermeister Oliver Kumbartzky (FDP). Auch für die Entwicklung eines Neubaugebietes sei der Kreisverkehr essenziell. Im Herbst könne mit dem Bau begonnen werden, sagt Kumbartzky. Erste Ideen für einen neuen Kreisverkehr gab es bereits 2017. Seitdem gab es immer wieder unterschiedliche Ideen zur Neugestaltung der Kreuzung zwischen der Gemeinde und dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen