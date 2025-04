Stand: 02.04.2025 07:28 Uhr Glücksburg: Disco-Taxi wieder unterwegs

Ab sofort haben junge Menschen bis 27 Jahre am Wochenende nach dem Feiern wieder die Möglichkeit, mit einem Taxi nach Hause zu kommen. Das sogenannte "Disco-Taxi ist zwischen Flensburg nach Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) unterwegs. Das hat die Stadt Glücksburg mitgeteilt. Um den Service nutzen zu können, müssen sich Fahrgäste eine Stunde vorher anmelden. Das Angebot richtet sich an Glücksburger aller Ortsteile, jedoch nicht an Bewohner der umliegenden Gemeinden. Nach der Insolvenz des Vorgängers "Taxi Lange", hatte es in den vergangenen Monaten kein Disco-Taxi gegeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg