Stand: 13.05.2025 07:47 Uhr Glinde: Mann will Hund stehlen und würgt Halterin mit Leine

Ein 32 Jahre alter Mann hat in Glinde (Kreis Stormarn) am vergangenen Donnerstag (8.5.) versucht, einer Hundehalterin ihren Hund zu stehlen. Als die sich wehrte, griff der Mann die 56-jährige Frau an und würgte sie mit der Hundeleine. Dabei wurde sie leicht verletzt. Das gab die Polizei am Montag (12.5.) bekannt. Ein Passant kam der Frau demnach zu Hilfe und zerrte den Angreifer von ihr weg. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen hielten sie den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Tatverdächtiger wurde in Psychiatrie gebracht

Auf Anordnung eines Ermittlungsrichters wurde der Tatverdächtige zunächst in eine Psychiatrie gebracht. Der 32-Jährige habe sich bei der Tat möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, heißt es. Später teilte die Polizei mit, dass der Mann iranischer Staatsbürger sei, dessen Asylantrag abgelehnt worden sei. Seit 2021 ist er demnach bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wiederholt in psychiatrischer Begutachtung gewesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn