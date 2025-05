Stand: 13.05.2025 08:06 Uhr Mobilitätstag in Norderstedt: Rollstuhl, E-Bike und Co.

Der Seniorenbeirat der Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) veranstaltet am Dienstagnachmittag (13.5.) zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr einen Mobilitätstag für Seniorinnen und Senioren auf dem Marktplatz und in der Passage des Rathauses. Dort können Besuchende zum Beispiel an einem Bus das Ein- und Aussteigen mit einem Rollator oder einem Rollstuhl üben. Außerdem stellt beispielsweise der ADAC Schleswig-Holstein den Fahr-Fitness-Check für Senioren vor und das Sanitätshaus führt Blutdruck- und Venenmessungen durch. Laut Veranstalter nehmen dieses Jahr 15 Aussteller am Mobilitätstag teil.

Der Mobilitätstag solle auch Gelegenheit für Norderstedts Seniorinnen und Senioren bieten, mit dem Seniorenbeirat in Kontakt zu kommen, erklärt Mitorganisator Joachim Braun: "So können wir erfahren, wo der Schuh drückt und wie wir helfen können." Neben akuter Hilfe solle es beim Mobilitätstag auch um Prävention gehen, so Braun. Ein besonderes Highlight seien deshalb die Vorführungen der Senioren-Sportgruppen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg