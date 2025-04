Stand: 29.04.2025 14:32 Uhr Flensburger Förde: Fahrradfähre startet in die Saison

Die Fahrradfähre "Thjalfe" startet im Mai auf der Flensburger Förde in die Sommersaison. Ab dem 17. Mai fährt sie zunächst nur an den Wochenenden, ab Anfang Juli wird die Strecke zwischen Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg) in Deutschland und Egernsund in Dänemark dann täglich bedient. Im vergangenen Jahr nutzten etwa 7.500 Fahrgäste aus rund 40 Ländern die Fähre, die Platz für bis zu zwölf Passagiere und zwölf Fahrräder bietet. Seit 2019 wird die Fähre ehrenamtlich von Mitgliedern des Vereins der Fahrradfreunde betrieben, einer deutsch-dänischen Initiative. Im April erhielt der Verein den Initiativpreis als Anerkennung für die Förderung der deutsch-dänischen Zusammenarbeit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg