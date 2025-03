Stand: 13.03.2025 08:54 Uhr Flensburg aus Bronze: Ein inklusives Kunstwerk für die Stadt

An der Marienkirche in Flensburg wird am Donnerstagnachmittag (13.03.) ein zwei Meter langes Stadtmodell aus Bronze enthüllt. Nachgebildet sind laut Stadt Flensburg alle Gebäude der Innenstadt. Das Modell ist demnach mit Blindenschrift ausgestattet und kann somit auch ertastet werden. Die Bildhauer-Werkstatt Brörken aus Soest in Nordrhein-Westfalen hat das Kunstwerk entworfen: "Für das Modell ist der wichtigste Startpunkt eben der Katasterplan. Die Höhe der Häuser ermittle ich dann durch Fotos, die ich gemacht habe, durch Luftbildaufnahmen. Google Maps ist da auch sehr hilfreich", sagt Bildhauer Felix Brörken. Finanziert wurde das Projekt durch Fördergelder und Spenden von lokalen Wohltätigkeitsclubs.

