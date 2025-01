Stand: 08.01.2025 16:59 Uhr Flensburg: Unbekannte beschädigen Geschäftsstelle der Grünen

In Flensburg haben Unbekannte eine Fensterscheibe der Kreisgeschäftsstelle der Grünen beschädigt. Die Polizei bestätigte die laufenden Ermittlungen. Nach Angaben der Flensburger Grünen wurde die Tat bereits am Montag entdeckt. Außerdem wurden laut der Partei in der vergangenen Nacht die Briefkästen der Kreisgeschäftsstelle demoliert.

