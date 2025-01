Stand: 29.01.2025 09:35 Uhr Flensburg: Stadt verändert Ampelschaltung in der Innenstadt

Die Stadt Flensburg will den Verkehrsfluss in der Innenstadt mit einer neuen Ampelschaltung verbessern. Die optimierte Schaltung solle für Autofahrer bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h für eine grüne Welle zwischen Schützenkuhle und ZOB sorgen, heißt es von der Stadt. Der Busverkehr soll durch eine neue Meldetechnik an den Ampeln bevorzugt werden. Auch Radfahrer müssen ab jetzt nach Angaben der Stadt kürzere Zeit an den Ampeln stehen. Sie profitieren demnach von einer grünen Welle bei einer Geschwindigkeit von 18 km/h.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg