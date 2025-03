Stand: 14.03.2025 16:40 Uhr Flensburg: Internationale Wochen gegen Rassismus starten

Ab Montag (17.03.) finden in Flensburg die Internationalen Wochen gegen Rassismus unter dem Motto „Menschenwürde schützen“ statt. Geplant sind unter anderem eine Ausstellung über Fluchtgeschichten, eine Lesung in der Stadtbibliothek und ein Workshop zum Thema demokratisches Engagement. Für Kinder gibt es mehrsprachige Vorlese- und Bastelangebote. Zudem bietet der Antidiskriminierungsverband Beratungsgespräche an. Zum Abschluss findet am 29. März ein Lauf für die Menschenwürde statt, der mit einem öffentlichen Fastenbrechen am Südermarkt endet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg