Stand: 18.03.2025 07:33 Uhr Feuer in Schenefeld: Familie rettet sich ins Dachgeschoss

Die Feuerwehr ist gestern Abend zu einem Feuer in einem Reihenhaus in Schnenefeld (Kreis Pinneberg) ausgerückt. Dort hatte es in der Küche gebrannt, als der Notruf bei der Leitstelle einging. Laut Feuerwehr hat eine 43-jährige Frau erst versucht, das Feuer selbst zu löschen, allerdings ohne Erfolg. Wegen des starken Rauches schloss sie sich dann mit ihren drei Kindern - 10, 16 und 21 Jahre alt - im Dachgeschoss des Hauses ein. Einsatzkräfte betreuten die verängstigte Familie per Telefon, ehe die Vier unverletzt ins Freie gebracht werden konnten. 50 Feuerwehrleute waren etwa eine Stunde lang im Einsatz. Die Familie konnte im Anschluss in ihr Haus zurück.

