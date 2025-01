Feuer in Rastorf: B202 weiter gesperrt Stand: 22.01.2025 12:52 Uhr In Rastorf im Kreis Plön ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer in einem Mehrzweckgebäude in der Straße Hohenberg ausgebrochen. Das Gebäude ist komplett abgebrannt, die B202 weiterhin gesperrt.

Nach Angaben der Feuerwehr ragen nur noch einzelne Grundmauern schwarz und verkohlt in den Himmel. Vorher waren in dem Gebäude in Rastorf (Kreis Plön) demnach unter anderem Wohnräume, eine Firma und ein Clubheim eines Motorradclubs untergebracht. Ein Bagger hat die verbliebenen Wände eingerissen, um weitere Glutnester zu finden.

Nachlöscharbeiten dauern bis in den Nachmittag

Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Feuerwehrsprecher Moritz Bünning schwierig - auch, weil unklar ist, was in der Halle gelagert wurde. Als die Einsatzkräfte an dem Gebäude ankamen, seien die Flammen schon durch das Dach geschlagen. Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle. In der Spitze waren etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Nachlöscharbeiten noch bis in den Nachmittag andauern. So lange bleibt auch die B202 in dem Bereich gesperrt.

Verletzt wurde bislang niemand. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Brand um kurz nach 3 Uhr wohl in einer neben dem Mehrzweckgebäude ansässigen Gartenbaufirma ausgebrochen. Die Flammen griffen dann auf die Wohnräume und das Vereinsheim des Motorradclubs über. Dessen Präsident sagte der Deutschen Presseagentur, das Clubheim solle wieder aufgebaut werden. Die Motorräder konnten demnach weitgehend ohne Schaden aus der Halle geholt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.01.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön