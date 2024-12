Stand: 20.12.2024 11:33 Uhr Festmeile startet auf Föhr

In Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) startet am Freitag (20.12.) die Festmeile. Bis zum 3.Januar sind am weihnachtlich geschmückten Sandwall 15 Stände aufgebaut. Damit beginnt allmählich die kurze Spitzensaison auf der Insel. Nach Angaben der Reederei WDR reisen die meisten Gäste vom 26. bis 28.Dezember an.

Neu im Programm ist der Besuch des Weihnachtsmannes mit kleinen Geschenken für Kinder bereits am 22. Dezember um 14 Uhr, teilt die Föhr Tourismus GmbH mit. Vom 27. Dezember bis Silvester gibt es täglich zwei Konzerte im Musikpavillion, unter anderem mit den Musikfreunden Föhr-West sowie den von Föhr stammenden Songwritern Mattis Brodersen und Mikey Dwyer. Zu den Höhepunkten rund um den Jahreswechsel auf Föhr gehören der Silvesterlauf und das Neujahrsbaden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland