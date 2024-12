Stand: 20.12.2024 16:04 Uhr Ferienunterkünfte an der Ostseeküste nahezu ausgebucht

Die Ferienunterkünften im Kreis Ostholstein sind über die Feiertage nahezu ausgebucht. Nach Angaben der Tourismus-Agentur sind vor allem die Orte entlang der Lübecker Bucht, Scharbeutz, Timmendorfer Strand, Grömitz, Heiligenhafen gut bis sehr gut gebucht. In Travemünde (Lübeck) liegt die Auslastung über den Jahreswechsel sogar bei 95 Prozent. "Unsere Gäste suchen die Natur, wollen raus an die Luft, am Strand und auf dem Deich spazieren", sagt Manuela Schütze von der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.

