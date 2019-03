Stand: 28.03.2019 20:51 Uhr

Fehmarnbelttunnel: Bad Schwartau wird klagen

Die Stadt Bad Schwartau im Kreis Ostholstein will gegen den Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Fehmarnbelttunnels klagen. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Nach Fertigstellung des Tunnels wäre Bad Schwartau nach eigenen Angaben die vom Lärm am stärksten betroffene Stadt. Deshalb wollen die Bad Schwartauer, dass die Bahn bei ihnen quasi unterirdisch durch die Stadt fährt. Die Bahn lehnt das ab. Das sei zu teuer. Auch ein Schlichtungsgespräch brachte keine Einigung. Die Stadt will die Klage bis zum 2. Mai beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einreichen.

Hinterlandanbindung: Streit um Bad Schwartau Schleswig-Holstein Magazin - 25.03.2019 19:30 Uhr Der Streit um die Hinterlandanbindung zur Fehmarn-Belt-Querung in Bad Schwartau geht weiter. Bad Schwartau besteht auf den bestmöglichen Lärmschutz - laut Bahn sind die Kosten zu hoch.







Dänemark will im Herbst mit dem Bau beginnen

Für den Bau des Fehmarnbelttunnels liegen auf deutscher Seite seit Dienstag die Planungsunterlagen aus. Auf dänischer Seite sind die Verantwortlichen sogar schon so weit, dass sie im Herbst mit dem Bau beginnen könnten. Das dänische Parlament hatte dafür am Dienstag rund 850 Millionen Euro freigegeben. Nach Angaben der dänischen Planungsfirma Femern AS wird damit nun eine Reihe umfangreicher Bauarbeiten in Dänemark auf den Weg gebracht. Tunnelgegner wie der NABU kritisierten, dass die Dänen Nägel mit Köpfen machten, noch bevor auf deutscher Seite geplante Klagen gegen den Tunnel verhandelt worden seien.

