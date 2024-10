Fehmarnbelt-Tunnel: Was bringt die Hinterlandanbindung? Stand: 28.10.2024 10:30 Uhr Der Bau des Ostseetunnels wirkt sich auf viele Orte an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein aus. Und während einige eindeutig profitieren, überwiegen für andere die Nachteile.

Während man in Neustadt in Holstein im Zuge der Hinterlandanbindung mit einer besseren Zukunft rechnet, kämpft die Stadt Oldenburg in Holstein (beide Kreis Ostholstein) weiter um eine bessere Anbindung zum Fehmarnbelt-Tunnel. Denn sobald diese fertig ist, ist der alte Bahnhof in Oldenburg nutzlos. Gäste, Pendlerinnen und Pendler steigen dann am Milchdamm am Rand eines Naturschutzgebiets ein und aus. "Das bedeutet, dass die Gäste, die zum Beispiel die Resorts, die wir in der Nähe haben, Weissenhäuser Strand oder auch den Bereich in Oldenburg, nur noch schwerer erreichen können," beklagt Bürgermeister Jörg Saba (parteilos). Der Boden am neuen Bahnhofs-Standort besteht außerdem aus Torf. Eine bauliche Entwicklung für Wohnungsbau und Gewerbe sei deshalb nicht möglich, so Saba.

Saba hofft, die Bahn noch umstimmen zu können

Die Hoffnung ganz aufgegeben hat der Bürgermeister aber noch nicht. Er hofft, die Bahn noch davon überzeugen zu können, einen anderen Standort für den geplanten Bahnhof zu nutzen. Sein Vorschlag: Inmitten eines Gewerbegebiets an der L59. Dort könne der Bahnhof in das Leben Oldenburgs integriert werden. Seit Jahren leistet Saba für seinen Standort Überzeugungsarbeit - beim Land und bei der Bahn: "Wir befinden uns ja noch im Planfeststellungsverfahren. Also noch ist die Messe nicht gelesen." Die Politik konnte er nach eigenen Angaben bereits überzeugen. Die Bahn beharrt bislang weiterhin auf den Standort am Naturschutzgebiet.

Die Bahn will sich auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein aktuell nicht zur Standort-Diskussion äußern, kündigt aber an, sich bei der Erörterung in der Planfeststellung noch einmal mit den Forderungen des Bürgermeisters zu beschäftigen.

Fehmarn klagt gegen Baurecht

Auch auf Fehmarn, in Scharbeutz und Bad Schwartau (alle drei Kreis Ostholstein) überwiegen die Sorgen. Fehmarn ist nicht damit einverstanden, dass die Fehmarnsundbrücke mit einer Oberleitung für den Schienenverkehr versehen werden soll, da sie ohnehin durch einen Tunnel ersetzt werden soll. Außerdem befürchtet man, dass die Wasserversorgung durch Erschütterungen beim Bau beeinträchtigt wird. Fehmarn und der Wasserbeschaffungsverband Fehmarn haben im Mai Klage gegen das Baurecht der Schienenhinterlandanbindung zum Fehmarnbelttunnel eingereicht.

Vier Bahnhöfe für Scharbeutz?

Auf Scharbeutz kommen durch die Hinterlandanbindung Kosten in Höhe von vier Millionen Euro zu. Denn die Gemeinde muss gleich zwei neue Bahnhöfe bauen - zusätzlich zu den zweien, die sie schon hat. Auch die Zukunft der Bäder-Bahn bereitet der Gemeinde Sorgen. In Bad Schwartau fürchten viele Anwohner, dass das Stadtbild von Bad Schwartau zu sehr verändert werde, zusätzlicher Lärm entsteht und das Naherholungsgebiet dadurch an Bedeutung verliert.

Neustadt profitiert von der Hinterlandanbindung

Auch in Neustadt ist die Hinterlandanbindung weiter ein großes Thema. Doch hier wirkt sich die Planung positiv auf die Stadt aus. Die Bahn erneuert gerade die Strecke Scharbeutz-Haffkrug. Neustadt wird mit einer Weiche angeschlossen, bekommt einen eigenen Abzweig. Wer früher von Hamburg nach Neustadt wollte, musste in Lübeck umsteigen. "Die Züge sind überfüllt auch mit Fahrrädern. Das Angebot ist in jedem Zug nur begrenzt", beschreibt Bürgermeister Mirko Spieckermann (parteilos) den Ist-Zustand. Wenn die Hinterlandanbindung fertig ist, soll es eine Direktverbindung im Halbstundentakt geben - dafür bekommt auch der Neustädter Bahnhof einen Umbau.

Direktverbindung soll Touristen und Fachkräfte nach Neustadt bringen

Von der Direktverbindung nach Neustadt erhofft sich Spieckermann auch einen Vorteil im harten Wettbewerb um Touristen und Fachkräfte und damit einen wirtschaftlichen Aufschwung. Vor allem die Krankenhäuser in der Region brauchen Fachkräfte: In Neustadt gibt es die Schönklinik, die Ameos Klinik und das Kinderzentrum Pelzerhaken. Auch die Marine hat hier einen Standort, genauso wie die Bundespolizei See. Den Busbahnhof hat die Stadt deshalb auch gleich erneuert mit digitaler Fahrgastanzeige und, wie der Bürgermeister sagt, "ein bisschen mit Aufenthaltsqualität".

Frühestens 2029 soll die Hinterlandanbindung fertig sein und dann Fachkräfte und Touristen an die Lübecker Bucht bringen.

