Stand: 12.03.2025 07:34 Uhr Eckernförde: Gasleck im Bereich Diestelkamp überwiegend behoben

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fließt wieder Gas. Nachdem dort am späten Dienstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt wurde, hatte der südliche Teil der Stadt kein Gas. Die Leitung konnte laut Polizei um 22 Uhr abgedichtet werden. Seit Mittwochmorgen um 3 Uhr ist ein Großteil der Haushalte wieder ans Gasnetz angeschlossen, teilte der Stördienst der Stadtwerke Schleswig-Holstein mit. Es seien nur noch punktuell die Haushalte direkt um die beschädigte Stelle an der Straße Diestelkamp ohne Gas, wie die Polizei mitteilt.

