Stand: 01.04.2025 08:10 Uhr Deutsche Bahn wirbt an Schulen in SH um Azubis

Die Deutsche Bahn will bundesweit bis zu 5.700 Auszubildene einstellen - und wirbt dafür auch an Schulen in Schleswig-Holstein. Dafür geht die Bahn in die 9. und 10. Klassen. Die zwölfte Kooperation in Schleswig-Holstein schließt die Bahn am Dienstag mit der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule in Kiel. Im Schnitt würden pro Schule vier Praktikumsplätze besetzt, so eine Bahn-Sprecherin. Praxistage etwa in Stellwerken oder Werkstätten sind laut ihr geplant. Bundesweit arbeitet die Deutsche Bahn mit rund 700 Schulen zusammen. Allein in Hamburg und Schleswig-Holstein werden 330 Nachwuchskräfte gesucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lehrstellen Schule Kiel