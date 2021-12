Corona-Maßnahmen: Ministerpräsident Günther jetzt im Livestream Stand: 02.12.2021 16:09 Uhr Mit welchen Corona-Maßnahmen haben Schleswig-Holsteiner in den kommenden Wochen zu tun? Ministerpräsident Günther will nach den Beratungen heute die Öffentlichkeit informieren. NDR.de ist jetzt per Video-Livestream dabei.

Limits für Großveranstaltungen, weitgehende 2G-Regeln beim Einkaufen, Beschränkungen für Ungeimpfte: Bund und Länder legen deutlich nach, um die dramatische Pandemie-Lage in den Griff zu kriegen. Auch die Menschen in Schleswig-Holstein müssen sich im Kampf gegen die vierte Corona-Welle auf strengere Beschränkungen einstellen. Das gilt vor allem für Ungeimpfte. Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich heute in einer Videoschalte mit der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) über das weitere Vorgehen abgestimmt. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) informiert jetzt die Öffentlichkeit.

2G im Einzelhandel

Einigkeit besteht darin, dass es weiterhin erhebliche Einschränkungen geben wird, weil die Corona-Zahlen bundesweit weiter steigen. So wird im Einzelhandel eine 2G-Regelung eingeführt. Das sagte Bundeskanzlerin Merkel. Clubs und Diskotheken sollen ab einer Inzidenz von 350 geschlossen werden. In Schulen soll bundesweit eine Maskenpflicht gelten. Die Länder könnten strengere Maßnahmen beschließen.

Ministerpräsident Günther hatte im Vorfeld signalisiert, dass er den geplanten Verschärfungen zustimmen kann. Auch er hatte sich ja für eine drastische Kontaktverschärfung bei Ungeimpften ausgesprochen - und für eine 2G-Regelung im Einzelhandel. Voraussichtlich ab Sonnabend dürfen Händler nur noch Geimpfte und Genesene bedienen. Ungeimpfte können dann nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. "Der Einzelhandel ist nicht Treiber der Pandemie. Trotz allem müssen wir aber die Kontakte reduzieren", sagte Günther.

Kein Feuerwerk an Silvester

Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester wird in diesem Jahr erneut verboten. An publikumsträchtigen Plätzen soll es ein Feuerwerksverbot geben. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Hendrik Wüst (CDU) sagte, Bund und Länder hätten eine entsprechende Regelung wie im vergangenen Jahr beschlossen.

Scholz gab 30 Millionen weitere Corona-Impfungen bis Weihnachten als Ziel für Deutschlands Impfkampagne aus. "Das ist eine große logistische Herausforderung", sagte er. Diejenigen, die es bisher noch nicht gemacht hätten, sollten sich zur Impfung durchringen.

Weitere Informationen nach der Pressekonferenz mit Daniel Günther ab 16 Uhr.

