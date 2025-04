Stand: 30.04.2025 06:00 Uhr Büsum stellt Fachkräftemanager vor

Büsum ist eines der beliebtes Ziele von Touristinnen und Touristen in Dithmarschen. Der Bedarf an Fachkräften ist daher groß. Laut der Gemeinde verschärft sich allerdings der Fachkräftemangel besonders in Büsum. Die Stadt hat sich deswegen dazu entschlossen einen Fachkräftemanager einzustellen, der dafür sorgen soll, dass wieder mehr Fachkräfte nach Büsum kommen. Helge Haalck vom Verein Dithmarschen Tourismus e.V. begrüßt dieses Schritt der Gemeinde. Denn ein Fachkräftemanager hätte mehr Möglichkeiten als der Verein, Büsum für Fachkräfte attraktiver zu gestalten, wie zum Beispiel Wohnraum für Arbeitskräfte zu schaffen.

