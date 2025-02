Stand: 09.02.2025 12:42 Uhr Brand in Strohlager in Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg

Mehrere Feuerwehren und Helfer des THW sind seit der Nacht in Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg im Einsatz. In einem Strohlager eines landwirtschaftlichen Betriebes im Bannauer Moor brennen nach Angaben der Feuerwehr 500 Quaderballen. Andere Gebäude sind nicht betroffen. Laut Amtswehrführer Marc Eggert gab es bei dem Großeinsatz zu Beginn Probleme mit der Löschwasserversorgung: "Das dauert alles etwas länger dort, weil wir Wasser über einen Hydranten beziehungsweise einen Brunnen beziehen." Gemeinsam mit dem THW werde jetzt mit Baggern und Radlagern das Brandgut auseinandergefahren und nachgelöscht, so Eggert weiter. Die Einsatzkräfte sind voraussichtlich noch bis zum Mittag vor Ort. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

