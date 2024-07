Stand: 01.07.2024 08:53 Uhr Boris Pfau wird neuer Bürgermeister in St. Peter-Ording

Die Gemeinde St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) hat einen neuen Bürgermeister. Der als parteiloser Einzelbewerber angetretene Boris Pfau hat sich am Sonntag in der Stichwahl mit 55,8 Prozent gegen den von der CDU vorgeschlagenen Eckhard Rave durchsetzen können, der 44,2 Prozent der Stimmen bekam. Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte keiner der fünf Kandidierenden die notwendige Mehrheit der Stimmen bekommen. Die Wahl war notwendig geworden,weil der bisherige Bürgermeister Jürgen Ritter (parteilos) seinen vorzeitigen Rücktritt zum 1. März eingereicht hatte. Er hatte zuletzt keine Rückendeckung mehr in der Politik für die vor ihm liegenden Herausforderungen gespürt, so Ritter damals. Ein Abwahlantrag gegen Ritter war allerdings in der Gemeindevertretung abgelehnt worden.

Boris Pfau kritisierte seinen Vorgänger Jürgen Ritter mehrfach

Boris Pfau war der schärfste Kritiker des bisherigen Bürgermeisters Jürgen Ritter und wird nun dessen Nachfolger. Pfau war bislang parteiloses Mitglied in der Gemeindevertretung, er hatte seinen Vorgänger Ritter mehrfach öffentlich attackiert und ihm unter anderem selbstherrlichen Führungsstil vorgeworfen. Boris Pfau sagte im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein, er sei seit 31 Jahren in St. Peter-Ording und wisse, was die Menschen bewege und was ihre Sorgen und Nöte seien. Er wolle in seinem neuen Amt die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen.

Ziele: Bezahlbarer Wohnraum und Medizinisches Versorgungszentrum

Zu seinen wichtigsten Zielen sagte Pfau, er wolle zusammen mit der Politik die Schaffung von Dauerwohnraum mit Mietpreisbindung umsetzen. Daneben wolle er sich mit der Politik für die Einrichtung eines Medizinisches Versorgungszentrums (MVZ) einsetzen. Sein Amt als neuer Bürgermeister könne er voraussichtlich erst Anfang des kommenden Jahres aufnehmen, so Pfau. Da er als selbstständiger Zahnarzt arbeite, müsse er nun seine Zulassung zurückgeben und die Einzelheiten mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung besprechen.

