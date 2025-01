Stand: 31.01.2025 16:26 Uhr Bahnstrecke zwischen Kiel-Hassee und Kronshagen nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall in Kiel ist die Bahnstrecke zwischen Hassee und Kronshagen am Bahnübergang in der Hofholzallee voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei kam es am Nachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug der Nordbahn und einem Radfahrer. Wegen der Unfallaufnahme ist die Hofholzallee zur Zeit in beiden Richtungen komplett gesperrt. Der Verkehr wird aus Richtung Russee kommend über den Uhlenkrog abgeleitet. Aus Richtung Innenstadt ist der Hasseldieksdammer Weg ab dem Westring voll gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel